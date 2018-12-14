İzmir’in patron dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen’de gerçekleşen törende konuştu. İZBAN’da devam eden greve değinen Kocaoğlu, ‘Ben eğer 31 Mart’ta aday olsaydım o yüzde 22’yi de vermezdim. Ekonomi küçülürken herkes ceremesini çeker’ ifadelerini kullandı.

İzmir’in patron dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, grevdeki İZBAN işçilerini hedef aldı. "Eğer 31 Mart'ta aday olsaydım o yüzde 22'yi de vermezdim" diyen Kocaoğlu, "2018'de yüzde 22 oranında devlette, özel sektörde, belediyelerde verilmiş bir zam var mı?" diye konuştu.

Menemen’de bir özel okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kocaoğlu, İZBAN’da 10 Aralık’ta başlayan grevle ilgili “Ben eğer 31 Mart’ta aday olsaydım o yüzde 22’yi de vermezdim. Yüzde 22 zam verilmiş bir örnek göstersinler. Refah payı diyorlar. Refah payı ekonomi büyürken alınır, ekonomi küçülürken herkes ceremesini çeker” ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE SENDİKACILIK YAPILAMAZMIŞ!

Sendikal mücadeleye karşı olmadığını savunan Kocaoğlu, “Ne istiyorlar? Yüzde 65. Ben merkezi hükümetin ekonomik politikası, ücret zamlarına ilişkin politikasıyla bizim politikamızın paralel olması gerektiğini hem Ankara’da hem de açıklama yaparak belirttim" dedi ve şöyle devam etti: "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yerel seçim arifesinde hükümet ayağını ve belediye ayağını sıkıştırarak, güya başka hiçbir yerde yapamadığın sendikacılığı burada yapma hakkın yoktur. Başka hiçbir yerde yapamadığın grevi burada yapma hakkın yoktur. Ben eğer 31 Mart’ta aday olsaydım o yüzde 22’yi de vermezdim.”

Kocaoğlu, “Refah payı ekonomi büyürken alınır, ekonomi küçülürken herkes ceremesini çeker. Biz de 15-20 gündür genelge yayınladık, tasarruf tedbirleri üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında radikal kararlar almak durumundayız. Herhangi bir büyük şirket, esnaf, ticaret erbabı gelirini 2018 yılında yüzde 22 arttırdıysa, bana da gelip bunu ispat ediyorsa ben o zaman sizin, sendikanın önünde şapka çıkartırım” şeklinde konuştu.

'MAHİR DİYE BİR ARKADAŞ VAR...'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken, performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan ve önce Konak’ta ardından da CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapan Mahir Kılıç’a dair de ilk kez konuşan Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Mahir diye bir arkadaş, ESHOT’ta çalışıyor, birçok problemi var, işe gelmiyor, daire başkanını dövüyor, tehdit ediyor. Disiplin kurulunda sendikadan da bizim arkadaşlarımızdan da temsilciler var. Oy birliğiyle işten çıkarılıyor. Sonra sendika kökenli bir arkadaşımız milletvekilliği sözünü aldıktan sonra, ‘Ben sizi Genel Başkan’la görüştüreceğim’ diyor. Ortalığı karıştırdı.”

Hakkında, “İstifa resti” çektiği yönünde haberlerin çıktığını belirten Aziz Kocaoğlu, bu haberlerin “ortalığı karıştırmak” için yapıldığını savundu. Aday olmayacağını açıkladığını anımsatan Kocaoğlu, “Olduk dış kapının dış mandalı. ‘İzmir için kendimi yakarım’ yönündeki açıklamam, tekrar belediye başkanı olmak anlamını içermiyor. Bu, kent için her türlü fedakârlığı yaparım anlamına gelmektedir” dedi.

