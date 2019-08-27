İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 13 zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe 243 TL oldu.
Salı, 27 Ağustos 2019 17:09

İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe 243 TL oldu.