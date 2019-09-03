İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul hamlesi

İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula çağırılması için delegeleriyle toplantı karar aldı.

İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) olağanüstü genel kurula çağrılması için toplantı karar aldı.

İstanbul Barosu’nın internet sitesinden yapılan duyuruda “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı” denildi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları'nın da içinde olduğu onlarca baronun protesto ederek katılmadığı dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Adli Yıl Açılış Törenine katılarak bir konuşma yapmıştı.