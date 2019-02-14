İŞKUR, kayıtlı işsiz sayısını açıkladı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Ocak ayı itibariyle kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unun erkek, yüzde 51'inin kadın, yüzde 30'unun ise 15-24 yaş grubunda olduğu belirtildi.

En çok kayıtlı işsizlerin mesleklerinde ise 117 bin 48 ile satış danışmanı / uzmanı ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 112 bin 546 ile büro memuru (genel), üçüncü sırada ise 63 bin 667 ile garson (servis elemanı) olarak açıklandı. Kayıtlı işsizlerin meslekleri arasında 23 bin 132 hemşire, 7 bin 850 inşaat mühehdisi de yer aldı.

DİSK aralık ayında gerçek işsizlik rakamını 6,4 milyon olarak açıklamıştı.