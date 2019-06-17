İnşaat sektöründe büyük çöküş: Satışlar üçte bir oranında azaldı

Konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 119 bin 655'den 82 bin 252'e geriledi.

Türkiye'de 2019 Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı.Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı en yüksek paya sahip oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 85,8 AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %85,8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 163 konut satışı ve %22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %19 ile Eskişehir oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %7 oranında azalarak 77 bin 21 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 732 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92,7 oldu. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI YÜZDE 39,2 DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %39,2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve %20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 421 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %24,4 azalış göstererek 48 bin 487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 22 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %56,8 oldu. Ankara 4 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 905 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA ARTIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019'da ilk sırayı 1734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BÜYÜK GERİLEME

Konut satışlarında geçmiş yıllara göre yaşanan büyük gerileme dikkat çekiyor. Mayıs 2016'da satılan konut sayısı 114 bin 800, Mayıs 2017'de 116 bin 558, geçtiğimiz yılsa 119 bin 655 olmuştu.

Son yıllardaki artışa karşılık, son açıklanan rakamlar 82 bin 252 konut satışıyla satışlarda yüzde 31,3 gerileme yaşandığını gösteriyor.