Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi.

8 numaralı kararnameye göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

GENELKURMAY MİLLİ SAVUNMA BAKANINA BAĞLANDI

-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

-TİKA ve YTB, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı

-TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

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