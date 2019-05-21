Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla ilgili iddianame kabul edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde üç akademisyen ile fakülte sekreterini öldürüp 3 kişiyi yaralayan Volkan Bayar hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede Bayar için ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan, eski eşi Saadet Aylin Y. İçin ‘azmettirme’ suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan 2018’de 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Volkan Bayar hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, Saadet Aylin Y. hakkında ise “azmettirme” suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

32 klasörlük dosya ve 16 sayfalık iddianamede “Volkan Bayar’ın 5 Nisan 2018 saat 14.28'te Aylin Y.’nin azmettirmesi neticesinde herhangi bir terör veya suç örgütünün yönlendirmesi olmaksızın, kendi iradesi ile planlı bir şekilde öldürmek amacıyla park halinde bulunan aracının içerisinde bulundurma ruhsatlı tabancasını aldığı ve siyah poşet içerisinde yanında taşıyarak Eğitim Fakültesi binasına giriş yaptığı” belirtildi.

Cinayetleri işledikten sonra Bayar’ın o dönemde eşi olan Saadet Aylin Y. ile telefonda görüştüğü belirtilen iddianamede, sözkonusu görüşmenin kayıtlarına da yer verildi. Görüşmede Bayar’ın “Rahatla şimdi vurdum hepsini” dediği ve “Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit, tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha” diye konuştuğu iddianamede yer aldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNCE KORUNDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, geçen yıl Nisan ayında fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Serdar Çağlak'ı silahla öldürmüş ve 3 kişiyi yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Volkan Bayar tutuklanmış, boşandığı öğretim görevlisi Saadet Aylin B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cinayetten sonra Bayar'ın daha önce fakültedeki akademisyenlerin neredeyse tamamını “FETÖ” üyeliğiyle suçladığı, tutuklattığı, okuldan attırdığı anlaşılmıştı.

Okulda AKP’ye yakın bir isim olarak bilinen Bayar’ın meslektaşlarına yaptığı sözlü saldırılar nedeniyle hakkında açılan soruşturmaların sonuçlandırılmadığı, üniversite yönetimi tarafından korunduğu ortaya çıkmıştı.

