Erdoğan'ın aklındaki yardımcı: Tansu Çiller...

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci Ayşe Böhürler, eski bakan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar gibi isimlerin Erdoğan tarafından vekil listesine alındığı öğrenildi. Öte yandan Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda Tansu Çiller'e yardımcılık teklifi götüreceği ileri sürüldü.

AKP’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki ekip, milletvekili aday listelerinde son aşamaya geldi.

AKP’nin aday adayı listelerinde milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci Ayşe Böhürler, eski bakan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar gibi isimler de bulunuyor. Erdoğan’ın son hafta içerisinde, bazı eski milletvekilleri ve onların çocuklarına adaylık başvurusu yapması için telefon açtığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son üç günden beri milletvekili liste çalışmalarına hız veren Erdoğan, milletvekili adayları konusunda ayrıntılı dosyalar hazırlattı. Erdoğan’ın dar bir kadroyla yaptığı çalışmada aday adayları dışında bazı önemli bulduğu isimleri bizzat arayarak siyasete davet ettiği öğrenildi. Adaylık için başvuru yapan yeni isimlerin profillerinin yeterince iyi olmadığı yorumu yapıldı.

Erdoğan’ın adaylık başvurusu yapmasını istediği isimler arasında 22’nci Dönem’den birden fazla isim olduğu belirtiliyor. Bazı eski milletvekillerinin çocuklarının da davet edildiği kaydedildi.

ÇİLLER YARDIMCI OLACAK

AKP kulislerinde gündem oluşturan başka bir konuyu ise ‘cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin kadın olacağı’ konusu oluşturuyor. Erdoğan’ın dışarıdan sürpriz bir ismi bu göreve getireceği dile getiriliyor. Bir dönem, bu ismin Tansu Çiller olacağı yorumları yapıldı. Çiller’in dışında bazı yeni isimlerin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın mevcut bakanlar için de üç planı olduğu belirtiliyor. Bunlardan en fazla 6 ismin kabinede kalacağı, en az 5 ismin belediye başkan adayı olarak değerlendirileceği, diğerlerinin ise milletvekili yapılacağı öne sürülüyor.