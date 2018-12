'Diziler paralı izlenecek' iddiası: Çekimi duran diziler, 'televizyon paralı olsun' açıklamaları...

Televizyon dizilerinin 2019'dan itibaren paralı olacağı, her kanalın yalnızca bir ücretsiz dizi yayımlayabileceği öne sürüldü. Televizyon dizileri ödenemeyen paralarla gündeme gelmeye başlamıştı.

2019 yılından itibaren birçok dizinin ücretli izleneceği, onlarca dizinin ise ekrandan kalkacağı iddia edildi. Haberler.com’da yer alan iddiaya göre, dizi sürelerinin giderek artması ve her gün her kanalda birden fazla dizinin yayınlanması üzerine medya patronları düğmeye bastı ve ortak karar almak için bir araya geldi.

Yine 2019 yılının başında uygulamaya geçeceği iddia edilen haberlere göre her kanalda sadece bir dizi yayınlanacak. Yani her kanal kendi belirlediği dizi dışında başka hiçbir diziyi aynı gece art arda yayınlanmayacak. Her kanalın günlük sadece bir dizi yayınlama hakkı olacak. Ortaya atılan iddialardan dikkat çeken bir diğerine göre de dizilerin bir çoğu 2019 yılının ocak ayından itibaren bir bir ekrandan kaldırılacak.

KANALLARDA EN FAZLA BİR ÜCRETSİZ DİZİ OLACAK

2019 yılından itibaren her kanalın ücretli platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyen izleyici kanala üye olup belirli bir ücret karşılığında diziyi izleyebilecek.

Eğer medya patronlarının masasında olan bu anlaşma onaylanırsa izleyici ücretsiz kanallarda en fazla günde bir dizi izleyebilecek. Diğer diziler ücret karşılığında izlenebilecek.

OCAK AYI İÇİN 'TRT DIŞINDA DİZİ YOK' İDDİASI

Ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanalların ortak bir kararla dizilerini yayınlamayacağı iddia ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre, bu ani kararın nedeninin ise, reklam verenlerle yeniden yapılacak anlaşmanın olduğu söyleniyor.

TRT'nin en çok izlenen yapımları Diriliş Ertuğrul ve Elimi Bırakma dizileri.

SAVAŞÇI DİZİSİNDE PARALAR ÖDENEMİYOR, SET DURDU

Oyuncuların ücret alamamasıyla gündeme gelen "Savaşçı" dizisi çekimlerin durduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Duvar'ın haberine jeneratöre mazot alacak para olmadığı için dizinin çekimleri durdurulmuştu.

Dizinin çalışanlarına 10 bölümdür ödeme yapılamadığı söyleniyordu.

'TELEVİZYON İZLEMENİN BİR ÜCRETİ OLMALI'

Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, televizyonların paralı olması gerektiğini savunmuştu.

Soysal, Kasım ayında yaptığı açıklamasında medya patronlarından "bir araya gelip sorunlara ortak çözümler üretmelerini" talep etmişti.