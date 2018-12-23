'Jeneratörün mazotu bitti, mazot alacak para olmadığı için set durdu'

Oyuncuların ücret alamamasıyla gündeme gelen 'Savaşçı' dizisinin setinde jeneratörün mazotu bitti. Jeneratöre mazot alacak para olmadığı için dizinin seti durdu.

Fox TV'de yayımlanan “Savaşçı” dizisinin oyuncuları 10 bölümdür ücretlerini alamıyordu.

Duvar'ın haberine göre dizinin yapımcısı, ekonomik krizi gerekçe göstererek dizi çalışanlarına da ücretlerini ödemeyince sette bir süredir huzursuzluk hâkimdi.

'MAZOT ALACAK PARA YOK'

Birkaç gün önce çekimler sırasında jeneratörün mazotu bitti ve mazot alacak para olmadığı için set durdu.

Habere göre bu durum, dizi sektöründe şaşkınlık yarattı çünkü Savaşçı, en çok izlenen dizilerden biri.

Son olarak 16 Aralık 2019 reyting sıralamasında da birinci olan dizinin çalışanları, yapımcıdan, ücretlerini ne zaman alacakları sorusunun yanıtını bekliyor.