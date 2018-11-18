Demirören Medya: Televizyonları izlemenin bir ücreti olmalı

Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, televizyonların paralı olması gerektiğini öne sürdü. Soysal, medya patronlarından 'bir araya gelip sorunlara ortak çözümler üretmelerini' istedi.

Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Türkiye’de medyanın pahalı içerik ürettiğini, bunları ücretsiz erişime açmanın da sektörün hergün aşağıya doğru çektiğini savundu.

Soysal, medyanın tüm aktörlerine ‘bir araya gelip sorunlara ortak çözümler üretme’ çağrısı yaparken “Almanya modeli gibi televizyonları izlemenin bir ücreti olmalı” dedi.

'TELEVİZYON İZLEMENİN BİR ÜCRETİ OLMALI'

Sosyal'ın bugün Milliyet'te "Ve kördüğümlerin çözülmesi..." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Youtube, Google, Amazon, Twitter, Instagram, Facebook gibi kuruluşlar geleceğin en güçlü medya kuruluşları olmaya doğru büyük hazırlık yapıyor.

Bu konuda önemli medya kuruluşlarını satın alıyorlar.

Bizler ise hâlâ pahalı içerik üretip ücretsiz erişime açarak sektörü her geçen gün aşağıya çekiyoruz.

Küçük bir ekonomik krizde ise ilk akla gelen personel giderlerini kısmak oluyor.

Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir.

Diyoruz ki medyanın tüm aktörleri artık bir araya gelmeli ve sorunlarını konuşup ortak çözümler üretmeli.

Maliyetlerini aşağıya çeken ortak platformlar kurmalı.

Almanya modeli gibi televizyonları izlemenin bir ücreti olmalı."