CHP'li Özel'den ikinci tur uyarısı: Altından kalkamayız

CHP grup başkan vekili Özgür Özel, seçimin ikinci tura kalması halinde 8 Temmuz tarihinin kritik bir önem kazanacağını belirterek, "24 Temmuz'da tatil rezervasyon iptalleri yüzde 91'i buldu. Ama 8 Temmuz tarihinde iptaller yüzde 16 civarında. Eğer ikinci turda düşük katılım oranı çıkarsa bunun altından kalkamayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 27. dönem milletvekilli aday tanıtım toplantısı yapıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan CHP grup başkan vekili Özgür Özel, ikinci tura ilişkin uyarılarda bulundu.

Özel, 24 Haziran seçimlerinin ülke için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Muharrem İnce çıktığı günden beri ivmenin yükseldiğini görüyor. Bu işi ilk turda bitirebilirim diyor ama bir gerçek var, 24 Haziran’da rezervasyon iptalleri yüzde 90’ı buldu. Erken seçimi, baskın seçimi kabul etmeyenler tatil planlamışlardı. Meselenin önemine binaen şu ana kadar yüzde 91’i iptal etti. 8 Temmuz tarihine baktığınızda bu iptaller yüzde 16. Bu şu demek, eğer bu iş ilk turda tamamlanmaz, ikinci tura kalırsa, 8 Temmuz tarihinin milletin kafasına önemli bir tarih olarak kazınması lazım. Çünkü biz ilk turda durdurup ikinci turda bu cumhurbaşkanlığını kazanacak noktaya geldiğimizde, karşımıza seçimlerde düşük bir katılım oranı çıkarsa bunun altından kalkamayız” dedi.