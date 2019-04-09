CHP İstanbul'daki son verileri açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul'da devam eden yeniden sayımlara ilişkin son verileri açıkladı.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin İstanbul itirazları sürerken, sayımlardaki son durum açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün saat 10.00 itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun 14 bin 594 oy farkla önde olduğunu duyurdu.