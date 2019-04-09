CHP İstanbul'daki son verileri açıkladı

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin İstanbul itirazları sürerken, sayımlardaki son durum açıklandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün saat 10.00 itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun 14 bin 594 oy farkla önde olduğunu duyurdu.
Yıldırım: “Seçimi kazandık” (Seçim Gecesi Saat 23:25)
AKP İl Başkanı: “3870 oyla İstanbul’da seçimi kazandık” (Saat 04:40)#Salı an itibariyle YSK sisteminde fark: 14.594
Yeterli mi? #SonuçYüzde100Mazbata @ekrem_imamoglu
— Muharrem Erkek (@MuharremErkek17) 9 Nisan 2019