CHP aşiret liderini aday gösterdi: 'Mezar kazmaya başlasınlar' demişti!

Aday gösterilmemesinin ardından MHP'den istifa eden Bucak aşiretinden Fatih Mehmet Bucak, CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı oldu.
MHP'den adaylığını açıkladığı dönemde "Bucak'ın içinde bir tane başka partili araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" diyen Fatih Mehmet Bucak'ın adaylığına ilişkin bilgiyi CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cıdır paylaştı.
Cıdır, "Siverek adayımız Sayın Fatih Mehmet Bucak Hayırlı Olsun" dedi.
Bucak'ın adaylığı PM'den henüz geçmezken, partiden gelecek açıklama merak konusu.
Bucak 1 Kasım seçimlerinde de AKP'den vekil adayı olmuştu.