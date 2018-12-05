MHP'li adaya selam yollatan askerlere soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı, Kars’ta bir askeriyede Bucak aşiretinden Fatih Mehmet Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Askeri birlikte çekilen ve MHP’li Fatih Mehmet Bucak’a selam gönderildiği belirtilen video hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha önce AKP'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan Bucak Aşireti’nden Fatih Mehmet Bucak, MHP tarafından Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı.

Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, “Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kars’ta bir askeriyede Bucak aşiretinden Fatih Mehmet Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.