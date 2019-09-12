Cezaevindeki eski Cumhuriyet çalışanlarına tahliye kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasında verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasına ve beraat etmeleri gerektiğine karar verdi.

BOZMA KARARININ 5 YIL ALTINDA CEZA ALANLARA DA SİRAYET ETTİRİLMESİ

Bozma kararının 5 yıl altında ceza alan ve hükmü kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine hükmeden Yargıtay, halen cezaevinde olan 5 eski Cumhuriyet yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasının temyiz incelemesini bugün yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine uyan Daire, "terör örgütüne yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasına karar verdi.

Sadece Ahmet Şık’ın örgüte yardımdan değil, propaganda suçundan cezalandırılması istendi.

5 yılın altında ceza alan ve temyiz yolu kapalı olan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik, halen cezaevindeydi. Yargıtay, bozma kararının CMK uyarınca cezası istinafta kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine hükmetti. Kararda, içerdekilerin cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verildi.

Karar sonrası dosya yeniden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gidecek.

Öte yandan dava kapsamında tutuklu bulunan Emre İper’in cezasının da onandığı belirtildi.