Cerrahpaşa'da öğrenciler nöbete geçti: Üniversiteme Dokunma

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri fakültenin bahçesinde nöbete başladı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri günlerdir gerçekleştirdikleri eylemlerle üniversitelerini bölen yasa tasarısını kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdi.

Öğrenci ve akademisyenlerin tepkisine rağmen TBMM Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçen yasa tasarısı şu anda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor.

Yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü şu sıralarda öğrenciler nöbet tutmak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde buluşuyor.

GÖRÜŞMEYE ARA VERİLDİ

Genel Kurul tasarıyı görüşmeye ara verdi.

İlk 6 madde onaylandı ancak İstanbul Üniversitesi'ni ilgilendiren 7. maddenin görüşülmesi yarına ertelendi.

'PARSEL PARSEL BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği, "Üniversitelerin parsel parsel bölünmesine, ranta açılmasına, taşınmasına karşı çıkan on binlerce öğrenci ve binlerce akademisyen var. Üniversitelerden bilimin kovulmasına, üniversitelerin toplumsal yaşamın dışına itilmesine, bilimsel düşüncenin alanının daraltılmasına karşı çıkan milyonlarca yurttaş var. Onlar size gereken yanıtı verecekler. Yasa tasarınızı kabul etmeyecekler" demişti.