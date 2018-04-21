İÜ öğrencilerinden Twitter eylemi: #ÜniversitemdenEliniÇek

TBMM'ye sunulan tasarıyla bölünecek üniversitelerden biri olan İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri, bugün saat 17.00'de Twitter eylemi yapacak.

Üniversitelerin bölünmesini amaçlayan ve İstanbul Üniversitesi'nin üç fakültesini kapsayan tasarıya öğrenciler tepkili.

"İÜ DİYE GİRDİK İBNİ SİNA DİYE MEZUN OLACAĞIZ"

Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin taşınmasının, üniversitenin tarihi ve yapısal bütünlüğünü bozacağını söyleyen öğrenciler, üniversitenin esas bileşenlerine sorulmadan alınan bu kararı tanımadıklarını belirttiler.

Tasarı geçerse, İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin önemli bir bölümü İbni Sina Üniversitesi'nden mezun olacak. Öğrenciler bunu asla kabul etmeyeceklerini ve tepkilerinin ilk ayağı olarak bugün saat 17.00'de #ÜniversitemdenEliniÇek etiketiyle Twitter eylemi yapacak.