Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltılar sürüyor

Bu sabah yapılan ev ve yurt baskınlarıyla Boğaziçi Üniversiteli çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yeniden hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde, bu sabah saat 06.00 civarı yeniden ev ve yurt baskınlarıyla çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Toplam gözaltı sayısı henüz bilinmiyor. Perşembe sabah gözaltına alınan bazı öğrenciler ise halen gözaltında.

ERDOĞAN 'OKUMA HAKKI VERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Afrin operasyonunun ardından lokum dağıtmak isteyen bir grup, “Savaşın, lokumu olmaz” diyen üniversiteliler tarafından protesto edilmişti.

Bunun ardından Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ni hedef alarak, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” demişti.