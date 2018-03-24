Erdoğan: Komünist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz!

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrenciler için 'O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz' dedi.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da partisinin kongresinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Diriliş hareketini Afrin ile başlattık, devamına var mıyız? Sizi ben yeniden dirilişin muştusu olarak kutluyorum. Yola çıkarken ne dedik? Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Bu kararlılık ve samimiyet bize ayrı bir güç veriyor.

Kardeşlerim milletimizin bize verdiği destek ve dualara hep hizmetle karşılık vermeye çalıştık. Samsun'a bu dönemde ciddi yatırımlar getirdik. 22 katrilyon yatırım getirdik. Bizden önce gelenler hep laf, laf, laf getirdi. Biz ise hep iş, iş, iş getirdik. Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum Samsun'a ikinci devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz üniversitenin kuruluş kararı YÖK'te alındı.

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733'e ulaştı. Kimse Türk ordusuna, Türkiye'ye 'Suriye'de istila hareketi yapıyor' diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Bugün bile Afrika'ya gittiğiniz zaman nasıl köle muamelesi yaptıklarını anlatırlar. Biz ise elimizi adeta merhametle uzattık.

İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez.