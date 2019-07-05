Binlerce kişiyi dolandırdırmışlardı: Tek bir tutuklu bile kalmadı

Kurucusu Mehmet Aydın’ın firari olduğu 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi.

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank olayında tek bir tutuklu sanık bile kalmadı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Cudi Cumhur Yurdakul, Savaş Yıkılmaz ve tutuksuz sanıklar Serdal Dostdoğru, Anıl Çiçek, Hamit Can, İzzet Çelik ve Düzgün Genç ile tarafların avukatları katıldı. Başka illerden bulunan bazı sanıkların talimatla alınan ifadeleri dava dosyasına geldi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz'ın adli kontrol hükümleri ile tahliyelerine karar verdi. İki sanığın ayda bir gün karakola giderek imza vermelerine karar veren mahkeme, Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkındaki adli kontrol kararını da kaldırdı.