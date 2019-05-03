Binali Yıldırım hangi sıfatla Çankaya Köşkü'nde kalıyor?

31 Mart'ta İstanbul adayı olan ve seçimleri kaybeden Binali Yıldırım’ın halen Çankaya Köşkü’nde ikamet ettiği öğrenilirken, konu Meclis gündemine taşındı.

Başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmemişti. TBMM Başkanlığı'ndan istifa ederek 31 Mart seçimlerinde AKP'nin İstanbul belediye başkan adayı olan Yıldırım halen köşkte oturuyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, “Sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım'ın, şu anda eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde oturması ve maaşları devlet tarafından ödenen personelin hizmetine koşuşturması saltanat sürmek midir, keyfilik midir, yasaya uygun mudur?” dedi.