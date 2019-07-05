Babacan'a 'FETÖ' soruşturması kapatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Bakan Ali Babacan 'FETÖ' soruşturması yapılmaması kararını verdi. Bülent Arınç dün katıldığı TV programında soruşturmayla ilgili 'Savcı aklını başına alsın' demiş, Babacan'ın bakanlık dönemine açılacak bir soruşturmanın dönemin tüm Bakanlar Kurulunu kapsaması gerektiğini belirtmiş ve bu durumun Babacan'ın parti kurmasını hızlandıracağını söylemişti.

Eski bir hazine çalışanı olan Ali Çelik'in eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın bakanlığı döneminde "FETÖ"ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddiasıyla ilgili suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Babacan ile ilgili başlatılan incelemeyi tamamlandı.

Ali Çelik'in ifadesinin alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları soyut bularak Babacan hakkında soruşturmasına yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Böylece dosya kapanmış oldu.

ARINÇ: SAVCI AKLINI BAŞINA ALSIN, BABACAN'IN PARTİ KURMASINI HIZLANDIRIRSINIZ

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Habertürk TV'de katıldığı programda Babacan'a açılan soruşturmayla ilgili olarak savcıya "aklını başına alsın" demiş ve soruşturmanın Babacan'ın parti kurmasını hızlandıracağını ileri sürmüştü.

Babacan ile AKP arasında kapıların henüz kapanmadığını belirten Arınç şunları söylemişti:

"Bu savcılar hukuku biliyorlarsa bence sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete karşı yanlışın içindeler. Hukuken de yanlış, siyaseten de yanlış.

Sayın Babacan 14 yıldır bakanlık yaptı. 2002'de benden önce. Ben Meclis Başkanıydım. Bir bakanın yargılanması konusunda Anayasa'da özel hükümler var bu bir. Bunu sayın savcının bilmesi lazım. İkincisi bu bakana herhangi bir suçlama varsa, sayın savcım şunu bilsin, Bakanlar Kurulu'nda ortak sorumluluk esastır. Bunu düşünsün, aklını başına alsın. Bakanlık yaptığına, görevinden dolayı suçlamalar olacaksa bütün Bakanlar Kurulu'nu ortaya koyacak uygulama yapması lazım. Eğer Babacan'ın yeni parti kurmak iddiasına karşı böyle bir tehdit öngörülüyorsa Babacan'ın parti kurmasını hızlandırırsınız."

