Bülent Arınç'tan AKP'de 'kucaklaşma' çağrısı: Kapılar kapanmadı

Bülent Arınç, Babacan ve Gül’ün parti kurma girişimiyle ilgili AKP ile kapıların tamamen kapanmadığını söyledi. Davutoğlu’nun bildirisi için 'bunda yanlış bir şey yok' denilebileceğini söyleyen Arınç, ‘Külliyen bir değişime ihtiyaç var’ dedi. Erdoğan’ın ‘elele verip, kucaklaşalım’ deme olasılığının en az yüzde 20 olduğunu savunan Arınç, ‘Parti genel başkanlığı konusunun sayın Cumhurbaşkanımız tarafından düşünülmesini düşünüyorum’ sözlerini sarf etti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV’de katıldığı programda AKP'den ayrılan isimlerin yeni parti kurma girişimleri konusunda, Erdoğan’ın "elele verip, kucaklaşalım" diyebileceğini, bunun yüzde 20 ihtimal olduğunu savundu.

Davutoğlu’nun bildirisinde yanlış bir şey olmadığının söylenebileceğini kaydeden Arınç, “Külliyen bir değişime ihtiyaç var” dedi.

Arınç, ayrıca “Parti genel başkanlığı konusunun sayın Cumhurbaşkanımız tarafından düşünülmesini, tezekkür edilmesini düşünüyorum” diye konuştu.

Arınç, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hakkında açılan soruşturmayla ilgili de savcıların Erdoğan’a ve hükümete karşı “bir yanlış içinde olduklarını” savundu. Savcıya "aklını başına toplama" çağrısı yapan Arınç, Babacan’ın bakanlık dönemiyle ilgili soruşturma açılmasının onun parti kurmasını hızlandıracağını ileri sürdü.

Arınç’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MAAŞ KONUSU VE ‘EDEPSİZ’ SÖZLERİ

- Asla ve kat'a yeminle söylüyorum, bu maaş nedir, var mıdır, yok mudur, yüksek midir, alçak mıdır diye eleştiri yapan hiç kimseyi kastetmedim. Ben eleştiri hakkının kıymetini bileceğim, ama benim maaşımı eleştirdi diye bir kişiye edepsiz diyeceğim, bu mümkün değil.

YARISINI KHK’LILARA BAĞIŞLAYACAKMIŞ

- Şimdi ben tek maaşa kaldım. Tek maaş yetmeyince arabuluculuk yapmaya başladım. Ofisimin masraflarını karşılıyor. Buradan gelecek olan para ne kadarsa yarısını burs, yarısını da KHK'larla mağdur olan binlerce kişi var. Daire başkanı adam, dava açılmamış, takipsizlik kararı alınmış, ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK'larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, koğuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış insanlar var.Benim çevremde, ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlarla ilgili bir şey demiyorum.

‘KOLEKTİF AKIL DİYE YOLA ÇIKTIK, ARTIK BU HASSASİYET KALMADI’

MKYK toplantısını düşünün. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Bir konu hakkında herkesin düşüncelerini yazardı. Artık bu kadar hassasiyet gösterilmediğini duyuyorum, bu hassasiyet kaybolursa işler çok iyi gitmez.

Biz kollektif akıl diye yola çıkmıştık. Bu bizi her zaman başarıya götürdü.

‘BİZİM İÇİN İLK İKAZ 7 HAZİRAN SEÇİMLERİYDİ’

- Seçim sonuçlarını çok büyük başarısızlık olarak, sadece İstanbul ölçeğinde değil, çok başarılı da çok başarısız da diyemeyiz.

- Bizim için ilk ikaz belki 7 Haziran seçimleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 ay sonra 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesine karar verince kaybettiğimiz yüzde 9 puanı milletimiz verdi. 7 Haziran'da şunlar sebebiyle seni bu noktaya getirdim. Ama 1 Kasım'da diğer partilere baktım, ümit görmedim. Yine sen iyisin, eksiklerini düzelt, benimle kucaklaş, ben seni başımın üstünde taşıyacağım dedi.

- Bu sonucun üzerinde en az 10 faktör sıralarım. Rüzgarımızı, heyecanımızı kaybettik. Sürekli reform yapan devrim içinde bir partiydik. - Bizim hedeflerimize ulaşmamız için ekonomi, hukuk, yargı anlamında yeni stratejiler takip etmemiz gerekiyordu. Kırılma noktaları 17-25 Aralık, Gezi olayları. Sayın Hakan Fidan'ın sorguya çağrılması. Arkasından mahalli seçimlere giderken paralel yapılanma, illegal yapılanma, dersanelerin kapatılmasından sonra ortaya çıkan kaos hükümeti daha sıkı, güvenlikçi bir noktaya getirdi. Hedeflerinden şimdilik vazgeçmek zorunda kaldı. Arkasından 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden olaylar oldu.

- Eskiden yüzde 50 bize oy veriyordu, diğer yüzde 50 bizi severdi. Ama şimdi yüzde 50 bizden nefret ediyor.

‘ERDOĞAN PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI KONUSUNU DÜŞÜNMELİ’

- Cumhurbaşkanlığı makamı Anayasa'daki tarifiyle üzerinde yemin edilen yemin metniyle devleti, milletin birliğini temsil eder. Milletin birliğini temsil etmek bir siyasi parti genel başkanının sözleriyle mümkün değil.

- Sayın Erdoğan karşısındaki insanlara hitap ederken 'Ben Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmuyorum' dese bile parti toplantılarına katılıyor, MYK'ya katılıyor. Siz söyleyiniz dememesi lazım. Karşısındaki insan 'ben buna kırılıyorum' diyebilir. Cumhurbaşkanlığının daha yukarılarda olması lazım. Diğer partilerin genel başkanı gibi ben de parti genel başkanıyım diye kürsüye çıktığı zaman söyleyecekleri farklı anlaşılır.

Partili Cumhurbaşkanı olarak göründüğünüz zaman, ben hukukçuyum, Cumhurbaşkanına hakaretten onlarca dava açılıyor. Hakaret çok kötü bir şey. Hakim niye bunu söyledin dese, adam da akıllı çıksa ben onu Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil parti genel başkanı sıfatıyla söyledim derse hakimin karar vermekte zorlanacağını düşünüyorum. Parti genel başkanlığı konusunun sayın Cumhurbaşkanımız tarafından düşünülmesini, tezekkür edilmesini düşünüyorum.

‘SAVCI AKLINI BAŞINA ALSIN, BABACAN’IN PARTİ KURMASINI HIZLANDIRIRLAR’

- Bu savcılar hukuku biliyorlarsa bence sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete karşı yanlışın içindeler. Hukuken de yanlış, siyaseten de yanlış.

Sayın Babacan 14 yıldır bakanlık yaptı. 2002'de benden önce. Ben Meclis Başkanıydım. Bir bakanın yargılanması konusunda Anayasa'da özel hükümler var bu bir. Bunu sayın savcının bilmesi lazım. İkincisi bu bakana herhangi bir suçlama varsa, sayın savcım şunu bilsin, Bakanlar Kurulu'nda ortak sorumluluk esastır. Bunu düşünsün, aklını başına alsın. Bakanlık yaptığına, görevinden dolayı suçlamalar olacaksa bütün Bakanlar Kurulu'nu ortaya koyacak uygulama yapması lazım. Eğer Babacan'ın yeni parti kurmak iddiasına karşı böyle bir tehdit öngörülüyorsa Babacan'ın parti kurmasını hızlandırırsınız. Sayın Akşener'e karşı seçimlerden önce de birtakım tehditler yöneltilmişti, ben onun yanlış olduğunu söyledim. Afyon'a gelseydi AK Parti kurucusu oluyordu. Eski bir arkadaşımızı başka bir partide görev yapıyor diye doğrusu suçlamak çok insani değil. Bu suçlamalar o kadar kabak tadı veriyor ki. Yargı reformu stratejisi çok önemlidir. Sayın Abdulhamit Gül başarılı bakanımız. Lekelenme hakkı dedi. Önce ciddi mi diye ona bakacaklar.

‘BABACAN’I ÇOK SEVERİM’

- Benim talebimle sayın Babacan’la bir görüşmem oldu. Her şeyi konuştuk. Ben Babacan'ı çok severim. Geçen bir haber çıktı, çok üzüldüm. Güya ben ikisiyle değerlendirme yapmışım, güya yemekteymişim. Allah korusun arkadaşlarımı çok sever ve takdir ederim. Ben onlardan farklı düşünüyorum. AK Parti'ye zarar verecek parti kurulmasını uygun görmüyorum. Ama şahsen onları çok seviyorum.

‘KAPILAR KAPANMADI, ERDOĞAN BİR ŞEY DEKLARE ETMELİ’

- Cumhurbaşkanımızın bir şey deklare etmesi lazım. Başta söylediğim gibi Şeyh Edebali'nin vasiyetine uygun olarak tekrar arkadaşlarımla elele vereceğim, bu ülkeyi ileri götürmek için, şimdiye kadar hatalarımız olmuştur, elele verip, kucaklaşalım, tekrar Türkiye'yi 2023'lere ve hedeflere götürelim diyebilir. Bu olasılık en az yüzde 20'lik var. Kapılar kapanmadı, arkadaşlarımın iyi niyette olduklarına inanıyorum. Onlar gidişatın eksiklikleri, bu takdirde giderlerse daha kötü olacağına inanıyorlar.

'DAVUTOĞLU’NUN BİLDİRİSİNDE YANLIŞ BİR ŞEY YOK DENEBİLİR’

- Sayın Davutoğlu'nun bildirisinde bunda yanlış yok diyebilirsiniz. Külliyen bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Bir ağlamaya ihtiyaç var. Biz ne çilelerden, zindanlardan geçtik kardeşim. Artık Yüksek İstişare Kurulu'yla ilgili hiçbir şey konuşmayacağım. Belki Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı birtakım açıklama yapabilir. Benden bu kadar...