Cem Küçük'ten Babacan'a açılan 'FETÖ' soruşturmasına tepki: İnşallah yalandır

Ali Babacan hakkında açılan FETÖ soruşturmasına ilişkin açıklamada bulunan Cem Küçük, 'Ali Babacan işi eğer biri buna FETÖ dosyası açtıysa bu kripto FETÖ’cüdür bence ve AK Parti’ye içeriden kötülük yapmak isteyen bir kişi bu. Böyle bir soruşturma inşallah yalandır' dedi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'a FETÖ davası açılmasına ilişkin ilginç bir açıklama geldi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, söz konusu soruşturmaya ilişkin, "Ali Babacan’a FETÖ’cü demek Abdullah Gül’e FETÖ’cü demek… Bak iyi sınav vermediler demek ayrı bir şey FETÖ’cü demek ayrı bir şey. Hele hele şu Ali Babacan işi eğer biri buna FETÖ dosyası açtıysa bu kripto FETÖ’cüdür bence ve AK Parti’ye içeriden kötülük yapmak isteyen bir kişi bu. Böyle bir soruşturma inşallah yalandır" ifadesini kullandı.

Küçük, "Bu İmamoğlu’na da yapıldı. FETÖ’cü imaları filan…Şimdi bu tutmaz. Bu İmamoğlu’na yarayacak bir söylemdir. Eğer bir adam FETÖ’cüyse elde delil varsa Cumhuriyet Başsavcılıklarının o kişi hakkında işlem yapması lazım. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve diğer isimler için de geçerli…17-25 Aralık döneminde Ahmet Davutoğlu’nun çok sert söylemleri oldu" dedi.