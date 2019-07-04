Ali Babacan soruşturmasında savcılıktan dikkat çeken hamle

Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski Bakan Ali Babacan hakkında yapılan suç duyurusunun ardından savcılık hemen harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Babacan hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle yapılan suç duyurusunun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Babacan’ın bakanlığı döneminde İzmir Askeri Casusluk davasıyla hedef alınan dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını, "bilgilerine başvurmak üzere" ifadeye çağırdı.

Odatv'de yer alan habere göre, eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Çevik, Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpasının Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini belirtmişti.

Ali Çevik’in suç duyurusu üzerine Babacan hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını önümüzdeki günlerde ‘bilgilerine başvurmak üzere’ davet etti.

Öte yandan, İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla Hazine bürokratlarına kumpas kurdukları gerekçesiyle dönemin Başbakan Yardımcısı Babacan’a bağlı çalışan 7 bürokrat geçen Şubat ayında FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar savunmalarında, Hazine'ye FETÖ'cülerin yerleştirilmesinde eski Bakan Ali Babacan ile eski Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı'nın sorumluluğu olduğunu, kurumdaki ByLock'çuların da bizzat Babacan tarafından görevlendirildiğini anlatmıştı.