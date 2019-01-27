Avrupa Komünist İnisiyatifi İstanbul’da toplanacak

2013’ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi, 16-17 Şubat'ta İstanbul'da Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Komintern'in yüzüncü kuruluş yıldönümü yaklaşırken düzenlenecek olan 'Komünizm için Mücadele: Yüz Yıllık Miras' başlıklı toplantıya 18 parti katılıyor.

Avrupa’dan 30 devrimci komünist ve işçi partisinin üyesi olduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi, 2013’teki kuruluşundan bu yana düzenlediği çok sayıda toplantı ve eylemle, Avrupa ölçeğinde ortak bir mücadele hattı oluşturmaya dair önemli bir deneyim biriktirmişti.

İnisiyatif’in sekreteryasında yer alan Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz aylarda İstanbul’da bir buluşma çağrısı yapmıştı. Mart 1919’da ilk toplantısı yapılan Komünist Enternasyonal’in kuruluşunun yüzüncü yılında TKP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşma bir tarih konferansı niteliğinde olacak. Konferansa 18 komünist ve işçi partisi katılacak. Konferansta partilerden her biri kendi tarihlerindeki kritik bir olaya ya da stratejiye ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve değerlendirmelerin ardından ortak bir tartışma yürütülecek.

TKP Uluslararası İlişkiler Bürosu’nun hazırladığı konferans programına göre aynı bölgede mücadele veren ya da geçmişte benzer deneyimleri yaşamış olan partiler aynı başlık altında toplanmış oturumlarda görüşlerini sunacaklar. Konferansın, uluslararası ölçekte de etki yaratmış çok sayıda tarihsel olayın bir arada ele alınacak olması itibariyle bir ilk olduğu belirtiliyor. 16-17 Şubat tarihlerinde yapılacak konferanstan hemen sonra, parti temsilcileri TKP'nin 17 Şubat'ta Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde emekçilerle buluşacağı etkinliğe de katılacak. Konferans çıktılarının takip eden haftalarda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Programdan konu başlıkları ise şöyle:

Avusturya Emek Partisi- 1934 Şubat: İşçilerin ayaklanması neden başarısız oldu? Sosyal demokratların ihanetinin rolü

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi ve Makedonya Komünist Partisi - Yugoslavya’da özyönetim deneyimi

Fransa Komünist Devrimci Partisi- Fransız Komünist Partisi’nin Ulusal Direniş Konseyi çerçevesinde yeri ve hükümetteki rolü (1944-47)

Yunanistan Komünist Partisi - Uluslararası komünist hareketin stratejileri ve 20. Yüzyıldaki sosyalist kuruluş deneyiminin ışığında YKP’nin 1940’lardaki stratejisinden çıkarılacak sonuçlar

Macaristan İşçi Partisi- İlk Macar İşçi Devleti’nden (1919) tarihsel dersler

İrlanda İşçi Partisi- “Ulusal sorun” ve komünist mücadele ve işçi sınıfı hareketindeki etkileri

Komünist Parti, İtalya- İkinci Dünya Savaşı sonrası burjuva hükümetleri destekleme stratejisinin başarısızlığı

Letonya Sosyalist Partisi ve Litvanya Sosyalist Partisi- Baltık Cumhuriyetlerinin SSCB’deki sosyalizm deneyimine katkısı

Malta Komünist Partisi - Bağımsızlık mücadelesi ve Malta Komünist Partisi

İsveç Komünist Partisi ve Norveç Komünist Partisi- İskandinav sosyal demokrasisi miti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası komünist hareket

Polonya Komünist Partisi- 1920 Sovyet-Polonya Savaşı ve Polonya’da işçi sınıfı hareketi

Rusya Komünist İşçi Partisi - SBKP’deki çürümeye karşı komünistlerin içeride verdiği mücadele, 28. Kongre ve piyasa yönelimli süreç, Gorbaçov’un oportünist çizgisinin SSCB’nin çözülüşünden sonra sürdürülüşü

Sovyetler Birliği Komünist Partisi - Ekim 1993: Kaçırılmış bir fırsat mı, bir provokasyon mu?

Slovakya Komünist Partisi- Çekoslovakya'da sosyalizmin çöküşünün temel öznel nedenleri

İspanya Halkları Komünist Partisi- Komünist Parti'nin İç Savaş’taki stratejisi

Türkiye Komünist Partisi- 1920’de TKP ve ulusal kurtuluş hareketi