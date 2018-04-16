Avrupa Komünist İnisiyatifi'nden ABD saldırısına kınama

Avrupa Komünist İnisiyatifi, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı.

Avrupa Komünist İnisiyatifi, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'ye emperyalist müdahaleye tepki gösterilen açıklamada Avrupa'nın burjuva hükümetlerinin ABD, Avrupa Birliği ve NATO'nun suçlarına dahil olduğu söylendi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Avrupa Komünist İnisiyatifi, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından, Avrupa Birliği ve NATO desteğiyle Suriye'ye karşı yapılan saldırıyı kınamaktadır. Suriye'deki bu gelişmeler genel emperyalist savaş riskini artırmaktadır. Kimyasal silah kullanımı gerekçesi daha önce de Irak, Libya ve Suriye'de emperyalist müdahalelerde kullanılmıştır ve bu deneyimlere sahip olan halkları artık ne ikna edebilir ne de aldatabilir.

AB'nin ABD ile birlikte hareket etme tutumu tehlikelidir. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından yapılan, AB'nin saldırıyı desteklediğine ve "adalet" olarak gördüğüne ilişkin açıklama kışkırtıcıdır ve buna tahammül edilemez. AB bir kere daha bombalamakta, sınırları değiştirmekte etkin rol oynamakta, devletleri bölmekte, ikiyüzlüce timsah gözyaşları döktüğü sığınmacıları yerlerinden etmektedir. Avrupa'nın burjuva hükümetleri ABD-NATO-AB'nin ikiyüzlü gerekçelerini destekleyerek, onlara üs sağlayarak eylemlerine dahil olmakta ve sorumluluğu paylaşmaktadır.

Halklar bu yeni emperyalist suça karşı ayağa kalkmalı ve emperyalist savaşa, ABD'ye, NATO'ya, AB'ye ve onların müttefiklerine karşı mücadeleyi yükseltmeli, emperyalist müdahalelerin tümünü durdurmalı, halkların gerçek düşmanlarına, kapitalizme ve tekellere karşı dayanışmayı ve ortak mücadeleyi güçlendirmelidir."