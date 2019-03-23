Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün skandalları bitmiyor: Seçim öncesi AKP propagandası

Daha önce çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'yla ortak yarışmalar düzenleyen Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bu defa da 31 Mart seçimleri öncesi AKP propagandası için Çanakkale Haftası'nı seçti.

Daha önce Ensar Vakfıyla ortak yarışmalar düzenleyen Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bu defa da AKP propagandası için Çanakkale Haftası bahane edilerek 12.sınıf lise öğrencilerine dönük gezi düzenledi.

Seçime günler kala Çanakkale Haftası başlığıyla AKP Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in belediye başkanı olduğu Sancaktepe'de yaptırdığı tesisler gezdirilerek çocuklara propaganda yapıldı.

Sadece 12.sınıf öğrencilerinin seçilmesinin nedeni ise bazılarının oy kullanabilme yaşına gelmiş olmaları ve İsmail Erdem'in bu seçim döneminde AKP'nin Ataşehir'den belediye başkan adayı olması. Bu yolla Ataşehirli öğrenci ve velilerine ulaşmayı hedefledikleri belirtiliyor.

Gezi boyunca belediyenin görevli kültür rehberleri eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Külliye Hamam, Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi, 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ile Sancaktepe Bilim Merkezi ziyaret edildi. Gezi süresince sık sık İsmail Erdem propagandası yapılması öğrenciler arasında rahatsızlığa neden oldu.

Daha önce de çeşitli gerici tören ve programlar düzenlenen Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise yine AKP'nin seçim çalışmalarının merkezi durumunda. AKP adayı İsmail Erdem yarın okul bahçesinde Sivas Buluşması adı altında miting düzenleyecek.