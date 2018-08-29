Ankara'da şarbon paniği: 10 binden fazla hayvana aşı yapıldı

Et ve Süt Kurumu, Brezilya’dan getirilip Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir çiftlikte tutulan 4 bin büyükbaş hayvanda anthrax (şarbon) hastalığı çıktığı haberinin ardından 10 bin hayvana aşı yapıldı.

ET ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe kurbanlık getirilen yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50'si, 3 gün önce şarbon nedeniyle itlaf edilmişti. DHA'nın haberine göre, bölgede paniğe neden olan hastalık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı veterinerleri tarafından çiftlik yakınlarındaki 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldı.

Bölgeye giderek incelemede bulunan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şarbon hastalığının görüldüğü çiftlik önünde açıklama yaptı. Ahiboz ve Günalan mahallerinin kendisinin seçim bölgesi olduğunu belirten Gök, şunları söyledi:

"Daha önce burada yerli hayvanlarla ilgili herhangi bir şarbon hastalığına rastlamadık. Zaten bu hastalık özel bir besihanede ithal edilen hayvanlardan ortaya çıkmış durumda. Kaymakamlığın verdiği bilgiye göre 50'ye yakın hayvanın telef olduğu öğrenildi. Bu olayın ortaya çıkmasından itibaren Ankara İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aşılama faaliyetlerini tamamlamak üzere yoğun bir çalışma sarf ettiklerini öğrendik. Aşılamaların bugün ya da yarın itibariyle bitmiş olacağını ifade ediyorlar. Bu köydeki şarbon vakasının ithal hayvanlara dayalı olduğunun bilinmesinde fayda var. Çünkü yerli hayvancılıkta sıkıntı yok. Ben bu konuyu yakından takip ediyorum. Yetkililerle görüşüp yurttaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması konusunda elimden gelen çabayı göstereceğim."