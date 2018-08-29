'Şarbonlu hayvanlar kesilip dağıtıldı' iddiası

Et ve Süt Kurumu, Brezilya’dan getirilip Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir çiftlikte tutulan 4 bin büyükbaş hayvanda anthrax (şarbon) hastalığı çıktığı haberini doğruladı. Sözkonusu etlerin piyasaya sürülmediği ve endişe edilecek bir durum olmadığını belirten kurumun açıklamasının aksine, köylüler şarbon vakası tespit edilmeden önce bazı hayvanların kesilerek dağıtıldığını, bir kasabın tedavi gördüğünü ileri sürdü.

Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya'dan ithal edilen 4 bin büyükbaş hayvanda anthrax (şarbon) hastalığının çıktığı haberini doğrulamasının ve “endişeye gerek yok” açıklamasının ardından, olaya ilişkin soru işaretleri ortadan kalkmadı. Ahiboz Köyü'nde besicilik yapan köylüler hastalık vakası tespit edilmeden önce Sincan'da bazı hayvanların kesildiğini, bir kasabın tedavi altında olduğunu ileri sürdü.

NUMUNE ALINMADI MI?

Cumhuriyet'in haberine göre, ithalat sırasında, Tarım Bakanlığı uzmanlarının Brezilya’ya giderek getirilecek hayvanlardan numune alması gerekiyordu. Eğer numune alındıysa, “neden hastalıklı hayvanlar yurda sokuldu” sorusu yanıtsız kaldı. Hayvanlar hastalık testinden geçirilmediyse ihmali olan kamu görevlileri hakkında soruşturma açılıp açılmadığı da bilinmiyor. Benzer şekilde diğer ülkelerden getirilen et veya hayvanların ithalat öncesinde gerekli kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, bunlarda hastalık olup olmadığı konusunda şüpheler oluştu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YOK

Bakanlık yetkilileri, söz konusu canlı hayvanların ithalat aşamasında Brezilya’da veya Mersin Limanı’nda gerekli kontrollerden geçirilip geçirilmediği ve ihmali olan kamu görevlileri hakkında idari soruşturma olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi. Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini, gerekirse açıklama yapılacağını öne sürdü.

ÖLEN HAYVANLARI DEREYE ATTILAR

Ahiboz Köyü’nde besicilik yapan bazı köylülerin Cumhuriyet gazetesine verdiği bilgiler, devlet yetkililerinin “paniğe gerek yok” açıklamasını yalanlıyor. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 4 bin büyükbaş, Brezilya’dan ithal edilip gemilerle Mersin’e getirildi. Burada karantinaya alınan hayvanlar, yaklaşık bir ay önce Ahiboz Köyü yakınlarında Ümit Aydoğan adlı işadamının çiftliğine konuldu. Adını vermek istemeyen bir besici, şunları anlattı:

“Yaklaşık 30-40 hayvan öldü. Bunları çiftliğin yanındaki dere yatağına attılar. Köyün köpekleri ve kuşlar, ölen hayvanların leşlerinden yedi. 3 gün önce de şarbon tespit edilince ölülerin üzerine kireç dökülüp gömüldü. Bu hayvanlar Mersin’de karantinadayken neden hastalıkları fark edilmedi? Bayram sürecinde Brezilya’dan binlerce hayvan getirilip tüm yurt genelinde dağıtıldı. Bunlar içinde de hastalıklı olabilir.”

Çiftliğin yanında bir köylüye ait bir çiftlik daha bulunduğunu söyleyen besici, “Bu bölgede bizim hayvanlarımız da gezer. Yine koyunların otladığı da bir bölge. Ancak bizim hayvanlarımız aşılıdır” diye konuştu. Besici, “Şu ana kadar tarım müdürlüğünden veterinerler gelip bizim hayvanlarımıza bakmadı. Ne olacak bilmiyoruz” dedi.

'SİNCAN'DA KESİLDİLER'

Hayvanların hangi amaçla getirildiği konusundaysa farklı iddialar var. Bazı besiciler, bunların vakıflar adına getirildiği ve bayramda kesildikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını öne sürdü. Bir besici ise söz konusu hayvanların Sincan’da bulunan bir et kombinasında kesilerek bazı marketlerde satışa çıkacağını öne sürdü. Besicilerin sık dile getirdiği bir iddia, henüz şarbon vakası tespit edilmeden önce bazı hayvanların Sincan’daki kombinada kesildiği... Kesilen etlerin dağıtılıp dağıtılmadığı bilinmiyor. Kesilenler arasında hastalıklı olan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken, bir kasabın tedavi gördüğü iddia edildi.

ŞİRKETE ULAŞILAMADI

Aydoğanlar şirketinde hiçbir yetkilinin telefona çıkmadığını aktaran Cumhuriyet, besicilerin söz konusu büyükbaşların kilosunun 4,1 dolara getirildiğini belirterek “Bu yaklaşık 25 TL eder. Oysa Et ve Süt Kurumu, kurbanda satılmayan hayvanların üreticiden kilosu 14 TL’ye alınacağını açıklamıştı. Bizim hayvanımız neden daha değersiz. Türkiye’de hayvan mı bitti de Brezilya’dan ihraç ediliyor” ifadelerine yer verdi.

