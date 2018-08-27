Ankara'da şarbon karantinası

Et ve Süt Kurumu'nun Brezilya'dan ithal ettiği canlı hayvanlarda şarbon saptandı. 50 hayvan hastalıktan öldü, Tarım ve Orman Bakanlığı Gölbaşı'nda karantina ilan etti.

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan kurbanlık hayvan olarak getirerek Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bir mahallesine yakın bölgedeki özel çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50’si hastalıktan öldü. BBC Türkçe'nin haberine göre yapılan incelemenin ardından "Bu mahallede şarbon hastalığı vardır" yazılı levha asılan çiftlik ve olduğu bölge, karantinaya alındı.

Günalan ve Ahiboz mahalleleri yakınlarındaki çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanların, geçen günlerde ölmeye başladığı belirtildi.

Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen yaklaşık 50 büyükbaş hayvandan örnek alarak incelemeye gönderdi.

İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "Bu mahallede şarbon hastalığı vardır" yazılı levha asıldı. Maske ile çiftlik bölgesinde çalışan görevliler de hastalık olduğunu belirterek olay yerine gelen basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı.

Et ve Süt Kurumu yetkilileri olayla ilgili bilgi vermedi.