Aladağ terfisi isyan ettirdi!

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılar cemaatine ait kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016'da 11 çocuğun yaşamını yitirdiği yurt yangını davasında 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Aladağ eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın Çukurova İş Adamları Ortaokuluna müdür olarak atandığı ortaya çıkması büyük tepkilere neden oldu.

Aladağ'da 29 Kasım 2016'da gerçekleşen ve 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yurt yangını sonrası, aralarında Aladağ eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında 2-15 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Aktaş bu olaydan sonra görevden alınıp sosyal bilgiler öğretmeni yapılmıştı. Şimdi ise müdür oldu.

TBMM Aladağ yangınını araştırma komisyonu üyesi eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Sözcü'den Başak Kaya'ya yaptığı açıklamada, ''Samanlıkta kaybedilen iğne güneşte arandı. Eğer olayın özüne inilse gerçek suçlulara, tarikatlara gidilecekti. Çocukları ölen aileler ‘Süleymancıların yönlendirmesiyle çocuklarımızı o yurtları gönderdik' dediler. Şimdi bazıları ödüllendiriliyor. Aladağ yangını devam ediyor. Türkiye yeni Aladağlara gebedir'' dedi.

Komisyon üyesi ve CHP Eskişehir eski Milletvekili Gaye Usluer, ‘'Yaşanan olaydan ders almamak, suçu olanları görmezden gelmek gelecekte benzeri olayları yaşanmasına göz yummaktır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu atama hiç doğru değil. Çocukları ölen ailelerin göz yaşları dinmedi. Aileler halen haksızlığa karşı direnç gösterirken bu atama resmen duyarsızlıktır'' açıklamasında bulundu.

Komisyon üyesi Gülay Yedekçi de "Sorumlular adeta ödüllendirildiler. Basit kınama cezası verilerek konunun üzerine gidilmedi" ifadelerini kullandı.