AKP'de 'Pelikancı' kavgası: İlk işaret fişekleri atıldı bile

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tasfiye sürecinde ortaya çıkan AKP içindeki 'Pelikancılar' ekibi, seçim sonuçlarının ardından sosyal medyada 'hile' haberlerini yaymaya çalışırken, AKP içindeki bir başka grup ise Pelikancı ekibe tepki gösterdi.

31 Mart seçimlerinin hemen ardından "hile" iddialarını gündeme getiren AKP içinden bir ekip, çeşitli sosyal medya hesapları açarak operasyona başlarken, bu adıma tepki AKP içindeki bir başka kanattan geldi.

Berat Albayrak'ın desteklediği ve finanse ettiği iddialarıyla gündeme gelen Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Süheyb Öğüt gibi isimlerden oluşan Pelikancılar grubu, adını ilk kez eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tasfiyesi sürecinde duyurmuştu.

Pelikan Bildirisi ile hedef alınan Davutoğlu'nun görevden alınması sonrası grubun parti içinde etkisini arttırdığı belirtiliyordu.

31 Mart seçimlerinin hemen ardından sahneye çıkan Pelikancılar, dün çok sayıda sahte haberin servis edilmesini sağladı:

Sandık başkanlarının gözaltına alındığı, İstanbul'da tüm sandıkların yeniden sayılması kararı alındığı gibi haberler kısa sürede yalanlanırken, bu haberlerin hepsinin kaynağı Sabah yazarı ve Pelikancı Hilal Kaplan ve Cemil Barlas oldu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Kaplan'ın ve Barlas'ın bu paylaşımlarına AKP içinden tepkiler geldi.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "Yakında Ak Parti’yi destekliyormuş gibi yapan trol kafalı medya tetikçileri gerçek yüzlerini gösterip, arkadan hançerleyecekler partiyi. Bunu hepimiz göreceğiz. İlk işaret fişekleri atıldı bile. Verdikleri zarar nasıl tamir edilecek bilmiyorum" diyerek Kaplan'ı hedef alırken, Yeni Şafak'ın eski yazarı Cemile Bayraktar ise, "Emin olun kimse ne olduğunu net olarak bilmiyor ancak kendi koltuğu için ülkeyi yakmaktan çekinmeyen pelikanlar manipülasyon yapabilir, dikkat edin, sakin olun, Türkiye demokratik bir ülke, ilk kez seçim olmuyor, sadece bu manipülatörlere paye vermeyin, çok tehlikeli tipler" ifadelerini kullandı.

Kaplan ve Barlas'a bir tepki de Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı İbrahim Kiras'dan geldi. Kiras, "Önce 'İstanbul’da bütün oylar yeniden sayılacak' haberleri, sonra '30 sandık kurulu başkanı göz altına alındı' şayiası... Anlaşılan o ki AK Parti’nin bu süreçten iyice zarar görmeden çıkmasını istemeyen 'dost' bir zümre iş başında. Allah böyle “dost”lardan uzak tutsun hepimizi" dedi.