Yandaş medyadan 'yalan haber mesaisi'

Yandaş medya seçimlerle ilgili yalan haberler yapmaya başladı. Önce YSK'nın tüm oyları yeniden sayacağını iddia ettiler, daha sonra ise sandık başkanlarının gözaltına alındığını.

Yandaş medyadan birçok yayın ve yazar seçimlere ilişkin yalan haber yapmaya başladı. Oda Tv'nin derlediği habere göre, sandık görevlilerinin gözaltına alındığı haberinden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oyları tekrar sayma kararı aldığına varana kadar pek çok yalan haber yapılıyor.

Sabah yazarı Hilal Kaplan önce şunları söyledi:

Daha sonra ise yazdıklarını şöyle "düzeltiyor":

Sabah ve A Haber ise önce sandık görevlilerinin gözaltına alındığı haberini geçiyor:

Sandık görevlilerinin gözaltına alındığı iddiası ise İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla yalanlanmış oldu.