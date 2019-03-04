'Adına Pelikan denilen gizli bir örgüt AKP'yi sinsice zehirliyor, çok bedel ödenecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'li Aydın Ünal, 'Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir örgüt, AK Parti’yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevden alınmasına neden olan Pelikan belgelerini hazırlayan ekip yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'li Aydın Ünal, "Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim: Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir ÖRGÜT AK Parti’yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek" dedi.

Ünal paylaşımını daha sonra "İncinenler olmuş, hatır için sildim twiti. Korkmak, susmak, sinmek, sorun yokmuş gibi davranmak aşağılara çekiyor bizi. Yere çakılıncaya kadar farkedilemeyecek bu belli ki..." diyerek kaldırdı.

PELİKAN NEYDİ?

Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Süheyb Öğüt gibi isimlerin merkezinde yer aldığı Pelikan Bildirisi, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef almış, Davutoğlu'nun Erdoğan'ın taleplerini yerine getirmeye ayak dirediği ifade edilmişti. Yapılan bu paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nu başbakanlık görevinden almıştı.