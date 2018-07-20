Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan yazı yayından kaldırıldı, tartışma çıktı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan yazısı, gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

"Abdullah Gül’ün Başdanışmanı FETÖ’CÜ, Ahmet Davutoğlu’nun 'oğlu'ymuş!" başlıklı yazıda Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yahu biz daha dışarıdakileri içeri tıkın derken siz içerideki haşhaşileri salıyorsunuz! İşte Abdullah Gül’ün başdanışmanı olan FETÖ’nün Dışişleri imamı Gürcan Balık, bir araba antin kuntin gerekçelerle serbest bırakılmış!

Bu mahluk, Kazakistan ve Tiflis büyükelçiliğine getirilmiş! Sabah Gazetesinin haberine göre Rus hatunlara düşkünlüğüyle biliniyor! Hatta Davutoğlu’nun Sergey Lavrov’a söylediğine göre, bir Rus ile evlenmiş!

Ayrıca söylenenlere göre beleşçinin biri imiş… Bizim Bilderbergli Fehmi Koru gibi davet adisyonlarını eşe dosta kitlermiş!

Yurtdışındaki elçilikleri ve konsoloslukları Sümüklü Feto’nun kafasına göre dizayn etmiş…

Dışişleri Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü falan yapmış!

Ha burada sıkı durun!

Sen de sıkı dur Bilderberg’li Fehmi’nin kardeşi Naci Koru! Evet, bu namus fukarası, 2010-2012 yılları arasında Ahmet Davutoğlu’nun özel müşavirliğine getirilmiş!

Ahmet Davutoğlu ile muhabbetleri o kadar kavi ki, Davutoğlu, Gürcan Balık’a “oğlum” dermiş! Hey gidi Ahmet Davutoğlu hey!

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Ağladı mı zırladı mı araya adam koydu mu bilmem ama, amacına ulaşmış. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış... Herif tescilli FETÖ Dışişleri imamı işte.