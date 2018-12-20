12 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

'Mavi Balina’ adlı oyun nedeniyle bir çocuğun daha yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan B., odasında ölü bulundu. Olayla ilglii soruşturma başlatan polis, çocuğun ölümünün "Mavi Balina" oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

Emirhan B.'nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi.

MAVİ BALİNA NEDİR?

Mavi Balina isimli oyun 50 gün süren ve her biri giderek daha da ciddileşen 50 ayrı görevden oluşuyor.

Söz konusu görevler başta sıradan, basit görülebilecekken oyunun ilerleyen evrelerinde oyuncudan akıl almaz şeyler isteniyor.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pek çok gencin intihar etmesine yol açan oyuna erişimi engelleyemediklerini açıklamıştı.