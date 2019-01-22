'Yeni kuşak türbanlılar'ı yazdı, savcılık ifadeye çağırdı...

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, gazetedeki köşesinde 'Yeni kuşak türbanlılar...' başlıklı bir yazı yayımladı. Yazının yayımlanmasından sonra dört gazetenin hedef göstermesi üzerine sosyal medyada lince uğrayan Özgentürk, savcılıktan ifadeye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı'nın sosyal medyada paylaşılan türbanlı fotoğraflarını ele alarak eleştirel bir yazı kaleme alan Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, önce Sabah, Star, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri tarafından hedef gösterildi, sonra sosyal medyada lince uğradı. Özgentürk, hedef gösterilmesinin ardından savcılıktan ifadeye çağrıldı.

Işıl Özgentürk 13 Ocak Pazar günü Cumhuriyet'teki köşesinde "Yeni kuşak türbanlılar..." başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda, Mariam Kavakçı'nın sosyal medyada yer alan pozlarını ele alarak, türbanın kökenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türbanlı öğrencileriyle giriştiği diyalogları aktaran Özgentürk, yazısını "Z Kuşağı’nın türbanlı ya da türbansız kızları Instagram’dan tuhaf fotoğraflar paylaşmaya devam ediyorlar" diye bitirdi.

Yazının yayımlanmasının ardından sosyal medyada lince uğrayan Özgentürk, hemen ardından da basın savcılığının davetiyle karşılaştı. Özgentürk, ifade vermek üzere savcılığa davet edildi.

IŞIL ÖZGENTÜRK: DÖRT GAZETE HEDEF GÖSTERDİ, LİNÇ EDİLDİM

Konuya ilişkin soL'un sorularını yanıtlayan Işıl Özgentürk şunları söyledi:

"Benim yazım, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın araştırmalarından yola çıkarak yazdığım bir yazıydı. Yazı yayımlandıktan sonra hem bana hem Muazzez İlmiye Çığ'a hakaretler edildi sosyal medyada. Sabah, Star, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri, beni hedef gösterdi. Bu gazeteler hedef gösterdikten hemen sonra basın savcılığı beni 'şüpheli kişi' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Korkunç bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldım, Türkiye'de kadın olmanın ne demek olduğunu bir kez daha anladım. Bana sosyal medya üzerinden 'hangi kerhanede çalıştığım' bile soruldu. Fiziki görünüşümle alay edecek kadar gaddar ve acımasızlar."

'AFGANİSTAN'DA TAŞLANMAYA GÖTÜRÜLÜR GİBİ HİSSETTİM'

Yazının yayımlanmasından sonra akla hayale gelmedik küfürlere maruz kaldığını söyleyen Özgentürk, "Kendimi, Afganistan'da bir sokakta çırılçıplak taşlanmaya götürülür gibi hissettim. Bunun sorumlusu, bu meseleyi bilmeden, dinin felsefesini ve tarihini bilmeyen bu dört gazetedir. Bu linç kampanyasından hemen sonra savcılıktan çağrıldım. Avukatlarım gitti, ben de perşembe günü ifade vereceğim" dedi.