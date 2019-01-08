Erdoğan'ın yeni danışmanının kimliği dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı'nın Merve Kavakçı'nın kızı olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile göreve getirilen Mariam Kavakçı ismi dikkat çekti.

Mariam Kavakçı'nın 1999’da TBMM’de yaşanan türban kriziyle bilinen ve bir süre önce Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı olduğu ortaya çıktı.

MARİAM KAVAKÇI KİMDİR?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan haberde Mariam Kavakçı şöyle tanıtılıyor: