Erdoğan'ın yeni danışmanının kimliği dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile göreve getirilen Mariam Kavakçı ismi dikkat çekti.
Mariam Kavakçı'nın 1999’da TBMM’de yaşanan türban kriziyle bilinen ve bir süre önce Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı olduğu ortaya çıktı.
MARİAM KAVAKÇI KİMDİR?
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan haberde Mariam Kavakçı şöyle tanıtılıyor:
Mariam Kavakcı bir konuşma dili patoloğu ve iş kadınıdır. Dr. Kavakci'nin araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunmaktadır.
Ek deneyimleri arasında motor konuşma bozuklukları, fonolojik bozukluklar ayırıcı olarak tanı aldığı bir klinikte çalışmak ve koklear implantları olan çocuklara tedavi uygulamak bulunmaktadır.
Mariam Kavakcı 2017 yılında, İkinci Yüksek Lisans derecesini Texas Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde tamamladı.