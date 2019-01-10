Cihangir İslam Mariam Kavakçı'nın Erdoğan'a danışman olmasını savundu

Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atandı. Merve Kavakçı'nın eski eşi olan, Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam atamayı savunarak 'İş mahremiyeti de içerdiğinden genellikle bir yarışma çerçevesinde değil de güven üzerinden değerlendirme yapılır' dedi.

2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı'nın AKP milletvekili olmasının ardından, kızı Mariam Kavakçı da, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atandı.

Merve Kavakçı'nın eski eşi Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, tepki çeken atamayı savunarak "Lince katılanlar bu utancı hayat boyu taşıyacaklardır” ifadelerini kullandı.

'HAYALLERİMİZİ YIKIYORLAR'

Eski eşinin ABD vatandaşı olduğu söylenen kızının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a danışman yapılmasını savunan İslam, “Mariam Kavakçı'ya hayat tarzı üzerinden saldıranlar bir arada yaşama hayallerimizi yıkıyorlar” dedi.

"1999 yılında Merve Kavakçı ve kızlarına yine linç girişimi yapıldığını" savunan İslam, “Saray kötüdür ama linç bunlardan da kötüdür. Sarayı ortadan kaldırabilirsiniz ama lince katılanlar bu utancı hayat boyu taşıyacaklardır” ifadelerini kullandı.

'KENDİSİYLE BABA-KIZ HUKUKİ İLİŞKİMİZ VAR'

Mariam Kavakçı'nın danışman yapılmasına karşı tepkileri eleştiren İslam şunları söyledi:

Sayın Mariam Kavakçı ataması hakkındaki tweetler konusunda yorum yapmakta tereddüt etmemin nedeni kendileriyle beş yıldan fazla baba - kız hukuki ilişkimizin olması. İşin bir lince dönüşmesi karşısında susmanınsa insani değerler açısından bir sefalet olduğunu düşünüyorum.

'YARIŞMA ÇERÇEVESİNDE DEĞİL GÜVEN ÜZERİNDEN'

Saadet Partisi milletvekili, atamanın "iş mahremiyeti" sebebiyle "güven üzerinden" yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Mariam Kavakçı atamasına adaletsiz sistem adına yapılan itirazlara söyleyecek bir şeyim yok. Ancak danışmanlık hizmeti özellikler taşıyan bir görevdir. İş mahremiyeti de içerdiğinden genellikle bir yarışma çerçevesinde değil de güven üzerinden değerlendirme yapılır."

'TEK SEÇİCİ İŞVEREN CUMHURBAŞKANIDIR'

Danışmanlara yalnızca Erdoğan'ın karar verebileceğini söyleyen İslam, şunları söyledi:

"Milletvekilleri de danışmanlarını seçerken sınav açmaz, kendi çalışma tarzlarına uygun olan adayları işe alırlar. Bu nedenle Mariam Kavakçı'nın işe alımında tek seçici işverendir yani Cumhurbaşkanlığıdır. Dört yıllık fakülte eğitimi de bunun için yeterlidir."

'KONUŞMA BOZUKLUKLARI ÜZERİNE DOKTORA YAPTI, HASTA BAKMA İZNİ VAR'

İslam, Mariam Kavakçı'nın neden danışman yapıldığına dair şunları söyledi:

"Sayın Mariam Kavakçı'nın formasyonuna gelince: Kendisi Texas Üniversitesi'nde "Konuşma Bozuklukları" üzerine doktora yaptı. O derece başarılıydı ki henüz bir Yüksek Lisans öğrencisiyken kendisine hasta bakma özel izni verdiler. Kanaatimce bu yeterlidir.

Mariam Kavakçı'ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Meryem'i ve Fatima'yı kendi kızlarım gibi her zaman çok sevdim ve saygı duydum; bundan sonra da böyle hissedeceğim. Bu olayı da metanetle ve kimseye kin duymadan atlatacaklarından eminim."

ABD VATANDAŞI OLDUĞU SÖYLENİYOR

Erdoğan'a danışman olarak atanan Mariam Kavakçı'nın ABD vatandaşı olduğu söyleniyor.

Kavakçı tarafından yapılan paylaşımda, Kuran ve ABD pasaportu görülmüştü.