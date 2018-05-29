Tayyip Erdoğan lise mezunu mu?

Tayyip Erdoğan'ın diploması yeniden gündemde. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ı diplomalarını arkalarına asıp tartışmaya davet ederken Erdoğan da 'ekonomist' olduğunu ilan etti. Kadir Sev, cumhurbaşkanı adaylığı için şart olanın 4 yıllık değil 4 yarıyıllık yani iki yıllık yükseköğretim diploması olduğunu ancak bunun da bulunmadığının anlaşıldığını belirterek 'diploma sorunsalı'nı yazdı.

Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı, bugüne değin hep 4 yıllık fakülte bitirip bitirmediği üzerinden tartışıldı. Oysa Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 2 yıllık bir yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak yetiyor.

Konuyu biraz açalım:

Anayasa’nın 101. Maddesi ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 6. Maddesinde; “yükseköğrenim yapmış olmak” deniliyor.

Yükseköğrenim, 2547 sayılı yasanın 3. Maddesinde şöyle tanımlanıyor: “ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.”

Maddedeki; “en az dört yarıyıl” tanımı, iki yıl süreli eğitim anlamına geliyor.

Tayyip Erdoğan, eğer iki yıllık bir yüksekokul diplomasına sahip olsaydı, kamuoyuna gösterir, böylelikle tartışmalar biterdi. Mantıklı olanı da buydu.

Oysa öyle yapılmadı: Dört yıl eğitim gördüğünü gösteren mezuniyet belgeleri, üzerinde imza olmayan ve biri diğeriyle çelişen bilgiler içeren diploma fotokopileri servis edilerek kamuoyu bugüne değin oyalandı durdu.

2016 yılında görülen bir davada, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan bir sanık, dört yıllık fakülte bitirmediği için Cumhurbaşkanlığının geçersiz olduğunu, bu nedenle de hakaret suçunun unsurlarının oluşamayacağını öne sürmüş ve diplomasının araştırılmasını istemişti.

Avukat bu isteğe karşı, hem sanığın hem Mahkemenin tehdit olarak algılayacağı sertlikte tepki göstermiş ve özetle şunları söylemişti:

“Yükseköğretim Yasasının 3. Maddesine göre yükseköğretim görmüş olmak için dört yıllık fakülte bitirilmesi gerekmiyor; mezuniyet ile ilgili çirkin yaklaşımları reddediyorum; davanın esası olmayan bu beyanlar, kastın yoğunluğunu gösteriyor.”

Avukatın sözlerinden, Tayyip Erdoğan’ın dört yıllık fakülte mezunu olduğu savından vazgeçildiği anlaşılıyor.

Bütün bu olaylar ve gelişmeler, Tayyip Erdoğan’ın gerçekte yükseköğretim diplomasına sahip olmadığı kuşkularını haklı çıkarıyor.

(Yukarıdaki görselde yer alan diplomanın gerçek olup olmadığı çok tartışılmıştı. Diplomanın üzerinde verildiği tarih olarak görünen 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin henüz kurulmadığı, öncülü olan kurumda da imzası olan isimlerin yönetici olmadığı ileri sürülmüştür.)