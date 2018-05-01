Tayyip Erdoğan'ın diplomasını yine göremeyeceğiz

Yüksek Seçim Kurulu, aday başvurusunda 'onaylı' diploma koşulunu kaldırdı

30 Nisan 2018 günlü (mükerrer) Resmi Gazetede Yüksek Seçim Kurulunun 327 sayılı kararı yayımlandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde siyasal partilerin YSK’na verecekleri aday listelerine e-devlet kapısından (barkodlu) alınmış, öğrenim/mezun belgesi; nüfus kayıt örneği; adli sicil ve arşiv kaydı gibi belgelerin kabul edilmesi öngörülüyor.

Oysa YSK, 2015 Kasım seçimleri sırasında aldığı 31.8.2015 günlü 1574 sayılı kararında, adayların başvurularının kabul edilebilmesi için noter ya da siyasi parti yetkililerince onaylanmış nüfus cüzdanı ve diploma örneklerinin eklenmesini zorunlu tutmuştu.

Dün yayımlanan Kararın, Tayyip Erdoğan’ın “diploma sıkıntısına” çözüm olmak üzere üretildiği çok açık.

Noter ya da parti yetkililerince onaylanmış diploma örneğinin YSK’na verilmesi zorunluluğu kaldırıldığı için; sahte mi, hangi üniversiteden, hangi yüksekokuldan ve ne zaman alındığı… gibi bir dizi can sıkıcı konuların tartışılmasının önü, seçim güvenliğini sağlasın diye yargıçlardan kurulmuş olan YSK eliyle baştan kapatılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla şunu söylüyor: Tayyip Erdoğan’ın diplomasını ben de görmek istemiyorum.