Pervin Buldan'dan Afrin açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Afrin'den kaçmak zorunda kalan sivillerin yerlerine dönebilmeleri için gerekli koşullar acilen sağlanmalı, bunun için bir plan açıklanmalıdır' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Afrin'de TSK'nin yürüttüğü operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgenin halklarından yana, demokrasiden ve bölgesel barıştan yana alınacak bir tavır Türkiye ve bölge halklarına kazandıracaktır. Şimdi girilen yol ülkenin ve toplumun yararına değildir. Tam aksine, geleceğe daha büyük sorunlar taşıma yoludur. Afrin'den kaçmak zorunda kalan sivillerin yerlerine dönebilmeleri için gerekli koşullar acilen sağlanmalı, bunun için bir plan açıklanmalıdır. Afrin'den göç etmek zorunda kalan insanlar çok ciddi sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu nedenle uluslararası insani yardım kurumlarını acilen göreve çağırıyoruz."