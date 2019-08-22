Pakdemirli: THK’dan bu hizmeti almak zorunda değilim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söndürme uçaklarının orman yangınlarında kullanılmaması eleştirilerine ilişkin 'Benim THK’ya bir kuruş borcum yok ayrıca bu hizmeti almak zorunda da değilim' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gündeme ilişkin soruları TRT Haber’de cevapladı. Yangın söndürme uçaklarının orman yangınlarında kullanılmadığı yönündeki eleştirileri cevaplayan Pakdemirli “uçakların saatlik maliyeti 71 bin lira iken helikopterlerin saatlik maliyeti 26 bin lira” dedi.

Uçakların kullanılmamasına ilişkin eleştirileri maliyet hesabıyla yanıtlayan Pakdemirli alevlere dökülen 1 ton suyun helikopter için bin 300 lira, uçak için 7 bin 944 lira olduğunu savundu.

Pakdemirli “buna rağmen uçak filosu belli bir kalitede olsa 'belki' kullanılabilir” diyerek “ama uçak helikoptere oranla 6 kat pahalı” vurgusu yaptı.

CHP’nin bu durumu kullandığını söyleyen Bakan Pakdemirli Türk Hava Kurumu’nun da buna alet olduğunu ileri sürdü.

Pakdemirli, “Benim Türk Hava Kurumuna 1 lira borcum yok bakanlık olarak. Ben bu işleri ihaleyle yapıyorum. Türk Hava Kurumu’ndan bu hizmeti almak zorunda da değilim. Bir de şöyle bir şey var: bu uçaklar artık ömürlerini doldurmuş” dedi.