Bakan Pakdemirli'yi yalanlayan belgeler ortaya çıktı

İzmir’deki orman yangını sırasında kullanılmayan yangın söndürme uçaklarının 3’ünde motorun olmadığını, diğer üçünün de yağ kaçırdığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yalanlayan belgeler ortaya çıktı. Bir THK yetkilisi ise 'Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor' dedi, yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Orman yangını söndürme işinin özelleştirilmesi ve Türk Hava Kurumu’nun devre dışı bırakılması süreci tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’deki yangın sırasında kullanılmayan yangın söndürme uçaklarının 3’ünde motorun olmadığını, diğer üçünün de yağ kaçırdığını söyledi.

Pakdemirli, “Orman personeli binmek istemiyor. Emniyetli değil. Emniyetli bulan varsa, bu kadar çok savunan varsa, apronda duruyor, binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre, Pakdemirli’yi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) verdiği belgeler yalanlıyor. SHGM, Türk Hava Kurumu’nun elindeki 5 uçak için uçuşa uygunluk belgesi verdi. Altıncı uçak için de “iki saatlik test uçuşunun ardından görmeliyiz” dedi.

Türk Hava Kurumu, yangın söndürme işinin dışında bırakıldığı halde 5 uçağı için yine de hazırlığını yapmış, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden uçuşa elverişlilik belgesini almış. THK hazır olduğu halde Orman Bakanlığı’nın ve Pakdemirli’nin THK’yi, yangınla mücadeleye neden davet etmediği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ERDOĞAN İMZALI KANUN VE ÖZEL SEKTÖR

Bu yılın haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla çıkarılan bir kanun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarının usul ve esaslarında değişiklik yapılması ile ilgiliydi. Bu kanuna göre bakanlık hava ve kara araçları dahil her türlü ihtiyacını doğrudan temin yolu ile satın alıp kiralayabiliyor. Yani ihale yapmadan istediği firmayı çağırıp ihtiyaçlarını o firmadan karşılayabiliyor. Bu yetki ile özel sektöre yönelen bakanlığın, hangi iş ve işlemleri yaptığını açıklamasını bekleniyor.

'UÇAKLARIMIZ HAZIR, PARA DA İSTEMİYORUZ' YANITI

Üst düzey bir THK yetkilisi ise “Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor” derken, "Biz bugüne kadar kimseyle para muhabbeti yapmadık. Beş uçağımız hazır, ‘Gelin' desinler hemen hareket edip müdahale edelim. İhaleyi, parayı düşünmüyoruz. Burası bir şirket değil. Biz siyasetin dışındayız. Uçaklardan 4'ü 1980 model, diğerleri 1970 model. Havacılıkta eski uçak yoktur bakımsız uçak vardır" ifadesini kullandı.