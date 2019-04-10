Mahkeme karar verdi: Kızı için adalet arayan babayı akıl hastanesine sevk edecekler!

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl henüz aydınlatılamayan bir olay sonucu yaşamını yitiren Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, adalet arayışını sürdürürken, Giresun Sulh Ceza Mahkemesi'nden ilginç bir karar geldi. Karara göre kızı için adalet arayan babanın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespiti için, Şaban Vatan polis marifetiyle akıl hastanesine götürülecek.

soL - Haber Merkezi