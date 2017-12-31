Küçücük çocuklar için 'kapanma partisi' düzenleyen okulun müdüründen rezil savunma

Bir devlet okulunda kız çocuklara türban taktırıp sonra da "kapanma partisi" düzenleyen okul, "öğrenciler istedi" yalanına sarıldı.

Bir devlet okulunda kız öğrencilere türban takan ve "kapanma partisi" düzenleyen okulun müdürü kendini savundu.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, skandal etkinliği Şanlıurfa’daki Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ.’nin düzenlediği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan okul yetkilileri şu bilgileri verdi: