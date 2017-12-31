Küçücük çocuklar için 'kapanma partisi' düzenleyen okulun müdüründen rezil savunma

Bir devlet okulunda kız öğrencilere türban takan ve "kapanma partisi" düzenleyen okulun müdürü kendini savundu.
Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, skandal etkinliği Şanlıurfa’daki Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ.’nin düzenlediği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan okul yetkilileri şu bilgileri verdi:
“Okul yönetiminin böyle bir etkinlikten haberi yok. Öğretmenlerin hepsini aynı anda denetleyemiyoruz. ‘Kapanma partisi’ni cuma günü öğrendik. Bunu düzenleyen öğretmenle telefonda konuştuk, durumu anlattı. Böyle bir etkinlik talebinin öğrencilerden geldiğini söyledi. Herhangi bir zorlama olmamış. Hafta sonu olduğu için herhangi bir inceleme, soruşturma olmadı. Hafta içi okullar açıldığında olayın detaylarını araştıracağız.”