Eren Erdem'in yargılandığı davada karar açıklandı

CHP'nin tutuklu Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

17-25 Aralık operasyonunda ortaya çıkan ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan kapatılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Eren Erdem, Onur Kala ile tutuksuz sanıklar Emre Erciş, Kutlu Esendemir, Turan Atabey ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Onur Kala’nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ve ifadesinde verdiği bilgilerin faydalı olup olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazıldığını ancak yazıya henüz cevap gelmediğini belirtti.

Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.