Erdoğan Bloomberg'e konuştu: ABD bize yaptırım uygulamak yerine destek vermeli

İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Bloomberg'e konuşan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok farklı olacak' dedi. Erdoğan, faiz değerlendirmelerini de yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Londra'da Bloomberg'de Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Bloomberg'e konuştu. "Milli parayla alışverişin faydalarını gördük" diyen Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ABD ile savunma konularındaki anlaşmazlığa bir dizi konuda yorum yaptı.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak" diyen Erdoğan, ABD'ye yönelik olarak "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi" sözlerini de sarf etti.

CARİ AÇIK PETROLDEN ENFLASYON FAİZDEN

Cari açığın petrol ve doğalgaz bağımlılığından kaynaklandığını söyleyen Erdoğan, öte yandan faizler ne kadar düşük olursa enflasyonun da o kadar düşük olacağını, faizler aşağı çekildiğinde tüm maliyetlerin de aşağıya çekileceğini iddia etti. ​Erdoğan, faiz konusunda gelişmekte olan ülkelerle Türkiye’yi kıyasladı ve faiz düştükçe reel faiz ile enflasyonun düşeceğine vurgu yaparak “Adımlarımızı buna göre atacağız” dedi. Ekonomi ve para politikalarına dair bazı sorulara 24 Haziran sonrası için konuşmanın şimdi erken olduğunu belirten Erdoğan yine de ekonomi yönetiminin parlamento dışından olabileceğini söyledi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ 'YERLE YEKSAN' ETMEYECEK KARAR UMUDU

Erdoğan soru üzerine ABD’de süren Hakan Atilla davasıyla Halkbank’a büyük haksızlık yapıldığını, ortada bir suç olmadığını ve Türkiye’nin beraat beklediğini dile getirdi. Erdoğan "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz. ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım. Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye-ABD ilişkilerini yerle yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum" dedi.